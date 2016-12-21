Аж 25 000 грн Полтавська облрада виділить на створення зразкового підприємства
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Полтавська влада планує реалізувати проект зразкового підприємства за 25 000 грн. Про це повідомили під час засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном в Полтавській обласній раді. Цей проект було винесено до порядку денного «Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Полтавській області на 2017-2020 роки».
Проект передбачає собою залучення державних та банківських інвестицій для відкриття
нових малих та середніх підприємств. Першочерговим завданням є створення
зразкового підприємства за участі програми німецько-українських відносин
«ПРОМІС», яке б пізніше могло стати поштовхом для бізнесу громадян. Чим буде
займатися це підприємство, доповідачі не повідомили.
Загальна сума, що виділяється обласним керівництвом для реалізації зразкового підприємства становить 25 000 грн.
– Якщо зразкове підприємство виконає своє завдання і дасть певні плоди, ми перейдемо до іншого етапу, а саме заохочення представників малого та середнього бізнесу до створення схожих підприємств. Це є вигідним як для окремої людини, так і для економіки області загалом,– розповіла директор департаменту економічного розвитку при Полтавській ОДА Інна Іщенко.
За словами авторів проекту, третім і завершальним етапом стане залучення банківських установ до часткового фінансування новостворених об’єктів. Серед них: Укргазбанк, Ексімбанк та Ощадбанк.
Олександр Гуцул