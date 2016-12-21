Аж 25 000 грн Полтавська облрада виділить на створення зразкового підприємства

21.12.2016 Поділитися

Полтавська влада планує реалізувати проект зразкового підприємства за 25 000 грн. Про це повідомили під час засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном в Полтавській обласній раді. Цей проект було винесено до порядку денного «Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Полтавській області на 2017-2020 роки».

Проект передбачає собою залучення державних та банківських інвестицій для відкриття нових малих та середніх підприємств. Першочерговим завданням є створення зразкового підприємства за участі програми німецько-українських відносин «ПРОМІС», яке б пізніше могло стати поштовхом для бізнесу громадян. Чим буде займатися це підприємство, доповідачі не повідомили.

Загальна сума, що виділяється обласним керівництвом для реалізації зразкового підприємства становить 25 000 грн.

– Якщо зразкове підприємство виконає своє завдання і дасть певні плоди, ми перейдемо до іншого етапу, а саме заохочення представників малого та середнього бізнесу до створення схожих підприємств. Це є вигідним як для окремої людини, так і для економіки області загалом,– розповіла директор департаменту економічного розвитку при Полтавській ОДА Інна Іщенко.

За словами авторів проекту, третім і завершальним етапом стане залучення банківських установ до часткового фінансування новостворених об’єктів. Серед них: Укргазбанк, Ексімбанк та Ощадбанк.

Олександр Гуцул