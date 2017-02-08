Батьки учнів Полтавської гімназії №31 обурені відсутністю роздягальні й ковзанкою у дворі

08.02.2017 Поділитися

До нашої редакції звернулися небайдужі батьки дітлахів з Полтавської гімназії №31 які вже не знають кого прохати з керівництва гімназії з приводу ситуації з ранковим процесом привезення учнів менших класів до школи й перевдяганням дітлахів.

Все починається з заїзду з дороги до території школи, який з початку суворої зими ніхто навіть не намагався почистити від снігу, а зараз вже від брил льоду. Проїзд до школи являє собою вузьку ковзанку з двома коліями для автомобілів та дітей, яким більше ніде проходити, оскільки не прочищені ніякі стежки для безпечного пересування як для дітей так і для дорослих.

Зрозуміло, що всі батьки на особистих автомобілях заради безпеки дітей намагаються якнайближче під’їхати до території школи з урахуванням відсутності очищення проїжджої частини дороги біля гімназії й величезних заторів в русі в обох напрямках, що в свою чергу створює ще більші проблеми в русі в зв’язку з вузьким проїздом та льодовим покриттям та небезпеку для пішоходів, що намагаються пройти до школи.

Перед входом до школи, що не можна не відмітити, територія гарно почищена від снігу та льоду.

Сам вхід до школи не позначений відповідними табличками з зазначенням входу та виходу з гімназії, що в свою чергу створює незручності як для учнів так і для батьків в зв’язку з хаотичністю руху школярів.

Але найцікавіше відбувається на першому поверсі гімназії біля роздягальні. Маленькі гімназисти, більшістю класів знаходяться на першому поверсі школи. Заходити їм та батькам до великого коридору перед самими класами у взутті з вулиці категорично заборонено адміністрацією гімназією. Дітлахи вимушені на бетонній підлозі перевзуватися та переодягатися майже на руках у батьків. На всіх учнів перед роздягальнею наявна лише одна (!) невелика лавка для полегшення процесу перевзування.

Підвіконня також використовувати не можна, щоб їх не пошкодити (до речі, підвіконня бетонні й наявні в незмінному виді з моменту будівництва школи). Як ми можемо пересвідчитись з фото, процес перевзування супроводжується вимушеною необхідністю дітям стояти ногами без взуття на підлозі, яка не є сухою враховуючи велику кількість дітей, що постійно рухаються по коридору, потім взуття з брудом класти до пакетів й портфелів вимазуючи при цьому одяг, особисті речі тощо. Стоячи на холодній бетонній підлозі діти можуть захворіти, що в подальшому також може привести і до введення карантину (який, до речі, й був), але як ми бачимо адміністрація гімназії, особливо в особі завуча гімназії, не переймається вказаними питаннями, що нас батьків сильно обурює. Посадові особи, які поставленні працювати з дітьми і піклуватись ними в гімназії взагалі самоусунулись від вирішення вказаних та інших не менш значимих питань.

Думаємо, що вже час керівництву відділу міської освіти звернути на це увагу і можливо перевірити та вирішити чи на своєму місці вищезазначені посадові особи і чи відповідають вони тим критеріям, які взагалі дають право працювати в закладах освіти. І повірте, це не єдина претензія до керівництва гімназії, їх багато. Потрібний конструктивний діалог з батьками з одного боку та керівництвом гімназії і керівництвом відділу освіти міста з іншого, щоб проблеми не вийшли на іншу площину. Розмови та невдоволення деякими питаннями зі шкільного процесу закінчуються обуреннями в соціальних мережах й обговореннями на шкільних зібраннях. Реакція зі сторони адміністрації відсутня.

Восени 2016 року, враховуючи численні невдоволення батьків з приводу відсутності хоча б декількох лавок для дітей в холі гімназії, адміністрацією гімназії було здійснено крок назустріч батькам й виставлено декілька лавок. Але на жаль, радість батьків тривала недовго, рівно день. Наступного дня лавок вже не було. Завуч гімназії мотивувала це тим, що батьки збираються в холі гімназії коли забирають дітей після занять й невідомо кому цим заважають, влаштовують «посиденьки» тощо.

Як би мовиться «все для людей». Адміністрація школи взагалі не реагує на пропозиції батьків щодо покращення певних моментів в гімназії.

Не можемо не згадати за розрекламований міською владою та керівництвом гімназії басейн для дітей. Сам басейн, після чергових відкладень у відкритті після капітального (!) ремонту, відкривав міський голова Мамай О.Ф., обіцяючи вільність відвідування дітлахами та учнями не тільки гімназії №31. Насправді, як завжди, обіцянки батькам залишилися тільки в публікаціях у пресі.

Маємо надію, що за допомогою висвітлення даних питань на шпальтах ГО «Останній Бастіон», зазначена ситуація знайде своє вирішення керівництвом Полтавської гімназії №31, наголошують представники батьківського колективу.