Бережинки: класика 90-их повернулася. Нардеп «НФ» із напівкримінальними бойовиками «кошмарить» фермерів за землю

30.06.2017 Поділитися

Журналіст Михайло Подоляк відреагував на криваві події у с. Бережинки на Кіровоградщині. Журналіст згадав кримінал 90-их, зазначивши, що бійня в Кропивницькому ідеально розкрила сутність нинішньої державної конструкції. Жадібна група «крутих хлопчиків» на посадах вважає, що держава – це вони. Створено неформальний і розвинений інститут приватних армій. Якщо ти наближений до когось із топ-влади, можеш використовувати свою армію для свавільного переділу, висловив Подоляк свої думки у своєму Facebook.

Читайте оригінальний текст статті Михайла Подоляка.

Классика 90-х вернулась). В Кировоградской области. Группа полу/криминальных боевиков, собранных под "крышей" нардепа Юрия Березы (разумеется, члена супер/популярного нынче Народного Фронта), решила покошмарить местных фермеров и забрать их хлеб/землю. Фермеры, ошалев от наглости и закусив удила, вступились за свои пахоты. Им на помощь подошли нейтральные парамилитарные братства из числа ветеранов Донбасса и Айдара. Эпическая драка и боевички ретируются. Возмущенный Береза обращается к непосредственному партийному руководству и тут же ему на помощь приходят уже легальные полицейские спец/отряды, которые кроваво и зубодробительно вламывают чужим парамилитариям и фермерам. Вторая эпическая драка заканчивается разгромом. Казалось, у гениев из НФ победа в кармане). Но "воронки", которые везли защитников в неизвестном направлении для продолжения "любезной дискуссии", блокирует тьма местного народа и начинается третья - крикливо-языковая - битва супер/власти и народа. Супер/власть) извиняется, отпускает защитников и готовится... реваншировать уголовными делами)...

Бойня в Кропивницком идеально раскрыла суть нынешней государственной конструкции). И, судя по нарастающей наглости "одно/процентных" политиков, мы будем двигаться от худшего к худшему. Жадная группа "крутых мальчиков" при должностях искренне считает, что государство - это только они. А значит они вполне имеют право заниматься силовым переделом ресурсов. Жратвы-то на всех "талантливых" не хватает. Поэтому и сущесивует неформальный и развитый "институт частных армий". Небольших мобильных спортивных групп, готовых бить и забирать. Если ты близок к кому-то из топ/власти, то можешь использовать свою армию для беспредельного передела. Собствености. Береза, нар/деп с подобной парамилитарной структурой, решил забрать чужое. Обработанную и перепаханную землю. А есть (пока еще) парамилитарии пост/военные, неприкаяные, сами по себе. В этом случае они вписались за местных. Первый раунд выиграли. А потом... Потом государство в лице легальных силовиков приняло сторону захватчиков и начался полноценный треш... Что особо интересно? Властные ребята посчитали себя "историческими гениями", придумавшими якобы идеальную схему передела. Создаем придворные отряды хунвэйбинчиков, которые беспредельничают. Паралиматарные "сукины сыны", но свои. А их покрывают официальные силовики, которые вламывают всегда тем, кто противостоит придворным хунвэйбинчикам). Ребята, вы серьезно? Подобная конструкция неизменно сопровождала все латиноамерканские квазидиктатуры). В ней нет ничего оригинального. И именно эта модель, как правило, приводит к личным трагедиям для ее авторов. Впрочем, о чем это я?) О том, что справедливое государство - это когда силовики нейтральны и разоружают всех прдряд. Только так появляется авторитет... Так что, решите, наконец, что важнее - бить оппонентам морды и бегать потом или возобновить монополию на насилие)...