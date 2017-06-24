Бетонні дороги почнуть прокладати й на Полтавщині – Укравтодор

24.06.2017 Поділитися

Держагентство «Укравтодор» надало перелік доріг, на яких буде бетонне покриття, серед них і дороги Полтавщини, пише «ЦТС».

Як повідомляється, зараз розробляється проект будівництва автодороги державного значення Р-52 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка і проект капітального ремонту автодороги Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв на ділянці зі 162 по 190 кілометри.

У відомстві зазначили, що повернулися до застосування технологій цементобетонного будівництва доріг ще в 2003 році. Тоді виконали капітальний ремонт дороги М-06 Київ-Чоп (24 км).

У 2013 році після капітального ремонту дороги М-07 Київ-Ковель-Ягодин у Житомирській області введено в експлуатацію 150,4 кілометрів з цементобетонним покриттям.

В цілому в Україні загальна протяжність автодоріг загального користування становить 169,6 тис. кілометрів, у тому числі 2 100 кілометрів з цементобетонним покриттям.

Нагадаємо, у міністерстві інфраструктури заявили про плани міністерства щодо будівництва бетонних доріг на Дніпропетровщині, Миколаївщині та Одещині.

Відділ моніторингу