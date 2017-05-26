Безхатько, який виносив закривавлених дітей зі стадіону Манчестера, отримав житло, гроші і статус героя

26.05.2017 Поділитися

Безхатько Стівен Джонс, який допомагав постраждалим під час теракту в Манчестері, прославився на весь світ.

Стівен Джонс, бездомний, який ночував на вулиці біля стадіону Манчестер Арена, де стався теракт, що забрав життя 22 осіб, став героєм дня. Замість того, щоб бігти геть, почувши вибух, він кинувся допомагати постраждалим. Про свій подвиг Джонс розповів в інтерв'ю телеканалу ITV News, пише «Уніан».

«Там було багато бездомних, які залишилися і допомогли. Коли бачиш закривавлених дітей, не можна залишатися осторонь. Якби втік, то не зміг би далі жити з цим», – наводить видання слова Джонса.

Це інтерв'ю надзвичайно зворушило співвласника футбольного клубу «Вест Хем Юнайтед» Девіда Саллівана і його сина, Дейва-молодшого, які вирішили, в свою чергу, допомогти бездомному – знайти його і оплатити оренду житла на півроку.

За допомогою журналістів власник футбольного клубу знайшов Джонса за кілька годин, дав грошей на оплату житла, а також купив їжу і одяг. Інший заможний мешканець Манчестера взяв бездомного на роботу, запропонувавши місце в належній йому компанії, а користувачі соцмереж організували краудфандінг і зібрали для Джонса в цілому 85 тис. дол.

Зазначимо, мешканець Сумщини Анатолій Мироненко отримав від українських рятувальників почесну грамоту за порятунок 12-річної дівчинки.

Анна Черниш