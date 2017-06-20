Безкоштовний Wi-Fi може з’явитися у полтавських школах вже у 2018 році

20.06.2017 Поділитися

У рамках проекту «Цифровий порядок денний в Україні-2020» у полтавських школах вже наступного року може з’явитися безкоштовний Wi-Fi. Також серед нововведень – електронні черги в лікарнях.

Про такі наміри заявив радник першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України, виконавчий директор «Hi-tech Office Ukraine» Андрій Бірюков, пише «Укрінформ».

– Універсальна освітня послуга – це, якщо ви маєте право на вільний доступ до Wi-Fi на певній швидкості, щоб доступ до Інтернету був не лише в комп'ютерному класі або кабінеті директора, а був загальнодоступний, також це може бути доступ до якогось цифрового контенту, – Бірюков.

Введення переліку універсальних цифрових послуг передбачатиметься новим законом про цифрову стратегію в Україні. Орієнтовно ці нововведення вступлять у силу в першому півріччі 2018 року.

Віктор Карпенко