Безпрецедентна свобода: активісту з Черкас, який критикував Порошенка, пред’явили підозру

04.07.2017 Поділитися

«Такий рівень свободи, який є зараз, в тому числі щодо громадянського суспільства, є безпрецедентним. Ніколи за всю історію Україна не мала такого рівня свободи і щодо журналістів, і щодо громадянського суспільства», – заявив Порошенко на своїй прес-конференції 14 травня.

20 червня «Дзвін» написав, що активісту з Черкас, який критикував Порошенка, пред’явили підозру… у закликах до перевороту.

Прокуратурою Черкаської області повідомлено про підозру жителю м. Черкаси у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 109 КК України (розповсюдження публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу).

Варто нагадати, що що цей «антиукраїнський елемент», швидше за все, є Андрій Крижевський, ветеран АТО у складі «ДУК Правий Сектор», що за словами його побратима в соцмережах писав негативні відгуки про Петра Порошенка та називав владу БПП, як і більшість патріотів, «внутрішньою окупацією».