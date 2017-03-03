Біблія, якій 1500 років, стверджує, що Ісус не був розіп'ятий

03.03.2017 Поділитися

Біблія, написана більш ніж 1500 років тому, була виявлена в Туреччині. Книга викликала занепокоєння у Ватикані, тому що містить Євангеліє від Варнави, який був одним з учнів Христа, і подорожував з апостолом Павлом.

Стародавній манускрипт був «повторно виявлений» в сховищі Палати правосуддя Анкари. Тепер його передадуть в Етнографічний музей столиці Туреччини. На тонких шкіряних сторінках манускрипту нанесені написи золотими літерами ассирійською мовою, яка є діалектом арамейської.

Цей список Старого Заповіту перебував у турецької влади після того, як 2000 року реліквія була вилучена у контрабандистів в ході операції на Середземноморському узбережжі Туреччини. Банді були висунуті звинувачення в контрабанді антикваріату, незаконних розкопках і зберіганні вибухових речовин. В ході слухання справи стало відомо, що вік книги – 1500-2000 років.

Турецька влада визнала знайдену Біблію культурним надбанням, надавши їй статус музейної цінності. Після довгих років очікування, знахідку під охороною поліції передали Етнографічному музею в Анкарі.

Експерти розійшлися в думці з приводу походження рукопису та його справжності. Є й інші аспекти, які занепокоюють фахівців: наявність у знахідки копій, і могли вони бутививезеними за межі країни.

Релігійна влада в Тегерані наполягає, що з тексту випливає ніби Ісус не був розіп'ятий, ні Сином Бога, але він був пророком, а Павло, «самозванцем». У книзі також йдеться про те, що Ісус вознісся на небо живим, не будучи розіп'ятим, а Юда Іскаріот був розп'ятий на його місці.

Текст також передбачає прихід останнього ісламського месії – те, що ще не відбулося.

Ватикан висловив стурбованість з приводу знахідки і попросив турецьку влада з католицькими експертами оцінити зміст книги. Вважається, що католицька церква на Нікейському Соборі, здійснила цензуру Євангелій, які є частиною Біблії, видаливши деякі частини, можливо, і Євангеліє від Варнави.

Копія стародавнього рукопису оцінюється в 40 млн турецьких лір (28 млн доларів).

Відділ моніторингу