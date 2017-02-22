Біленький Фількіним розпорядженням віддав «Полтававодоканал» донецьким

22.02.2017 Поділитися

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький своїм розпорядженням призначив донеччанина Василя Воротинцева на посаду в.о. гендиректора обласного комунального підприємства «Полтававодоканал» в обхід погодження кандидата з депутатським корпусом обласної ради та з кількома порушеннями законодавства, пише «Останній Бастіон» із покликаннями на офіційні документи. Розпорядження про звільнення попереднього в.о. гендиректора луганця Олександра Єгорова й одночасне призначення на цю посаду його заступника Василя Воротинцева голова облради підписав 8 лютого.

Кандидата на посаду гендиректора «Полтававодоканалу» обирала профільна комісія Полтавської облради під головуванням заступника голови облради Анатолія Ханка в кілька етапів. Останній етап відбору було призначено 30 січня, за день до чергової сесії обласної ради. Джерела «Останнього Бастіону» в обласній раді цей збіг пояснювали бажанням Біленького одразу просунути погодженого в кулуарах кандидата.

Зазначимо, Протокол №3 по завершенню ІІ етапу відбору не підписали двоє членів комісії – депутат обласної ради Віталій Кабачок і Костянтин Волков, представник Громадської ради при Полтавській ОДА з питань ЖКГ. Це означає непогодження з комісією, яка 7 із 11 голосів визнала Воротинцева переможцем конкурсного відбору, чим погодила висувати його кандидатуру на голосування на сесії облради.

Попри не до кінця підписаний протокол Олександр Біленький виніс кандидатуру Воротинцева на голосування депутатського конкурсу не окремим питанням, а в пакеті з іншими призначеннями керівників комунальних підприємств. Це було другою неприхованою спробою просунути свою креатуру в крісло гендиректора «Полтававодоканалу».

Цікаво, сам Воротинцев заявив, що наразі безробітний, причетний до бізнесу, але доходів останні 4 роки не мав, а займався наукою та волонтерством. У минулому працював, зокрема, головним інженером у «Слов’янськводоканалі» та гендиректором «Донецьктеплоенерго». За значний особистий внесок у забезпечення роботи об’єктів житлово-комунального господарства та високий професіоналізм був у 2004 році нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів, підписану тодішнім прем’єр-міністром Віктором Януковичем.

Одначе депутати на сесії проголосували проти призначення Воротинцева. «Останній Бастіон» і деякі депутати пов’язували неприкрите протягування луганця з кулуарними домовленостями між головою місцевої облдержадміністрації Валерієм Головком, головою облради Олександром Біленьким та його посередником Сергієм Фільом.

Екс-голова обласної ради Петро Ворона недвозначно натякнув на замовні дії окремих депутатів:

«Навіть Удовіченко (у минулому голова Полтавської ОДА й обласної ради – ред.) не взяв на роботу жодного донеччанина чи луганця. А ви зараз голови поопускали й сидите, тому що вам дали вказівку зверху це зробити», – Ворона.

Після невдалого голосування, Біленький в обхід рішенню депутатів 6 лютого завів Воротинцева на підприємство в якості заступника в.о. директора Єгорова, а 8 лютого видав Фількіне розпорядження про звільнення останнього за власним бажанням і призначення на вакантну посаду свою людину.

Призначення Біленьким Воротинцева гендиректором водоканалу з порушенням законодавства потрібно керівництву області для реалізації схеми зі збанкрутування підприємства, розповіли виданню джерела в облраді.

Схема полягає у взаємозаліку. «Полтававодоканал» навмисно не розраховується з приватною структурою «Полтаваобленерго» за спожиту електроенергію, чим створює умови для нарахування багатомільйонних штрафних санкцій. Перерахувавши десятки мільйонів гривень за неспожиту електроенергію, очільники водоканалу й облради, за словами інформаторів з облради, отримають від 30 до 50% перерахованої суми.

Станом на 1 грудня 2016 року заборгованість підприємства за спожиту електроенергію склала 149 млн грн. Сума штрафних санкцій за несплачений енергоресурс, визнана судами різних інстанцій, склала 63 млн грн.

Метушня Головка та Біленького навколо комунального підприємства цілком зрозуміла. Сума відкату за взаємозаліком «Полтававодоканалу» з «Полтаваобленерго» може сягати більше 50 млн. грн.

Видання висловлює подяку Валерієві Толкачову, заступнику начальника Управління комунальним майном Полтавської облради, за надану на платній основі інформацію та документи, що були використані в підготовці матеріалу.

Надалі звертаємо увагу обласної ради, що документи, підписані головою обласною ради, мають бути розміщені на офіційному сайті обласної ради на безоплатній основі.

Анна Черниш