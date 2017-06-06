Більше 1 млрд грн витратили полтавські підприємства на охорону довкілля у 2016

06.06.2017 Поділитися

У 2016 р. загальні витрати підприємств на охорону навколишнього природного середовища становили 1 017 100 000 грн, повідомляє регіональне управління статистики Полтавщини.

Так, капітальні інвестиції минулого року склали 103 100 000 грн. А поточні виплати та витрати – 914 000 000 грн. У службі зазначають, що за 2016 рік місцеві підприємства сплатити 101 900 000 грн екологічного податку. У тому числі: розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах – 62 100 000 грн; викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин — 33 900 000 грн; скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти — 5 900 000 грн.

Нагадаємо, минулого року в повітря полтавської області потрапило забруднень 56 200 тон, повідомляють в обласному управлінні статистики.

У службі зазначають, що такі показники на 1,1% більше, ніж у 2015. Від енергетики надійшло 22 300 тон, від виробництва – 17 100. Від палива – 9 100 тон.

Віктор Карпенко