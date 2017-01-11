Більше 170 тис. грн надійшло в бюджет Полтавщини за проведення державної землевпорядної експертизи

11.01.2017 Поділитися

171 552 гривні надійшло до бюджету області за здійснення державної землевпорядної експертизи у 2016 році, повідомили в Головному управлінні Держгеокадастру в Полтавській області.

Так, за минулий рік Держгеокадастром підготовлено та видано 2187 висновків державної експертизи землевпорядної документації, з них 2102 – первинної та 85 – додаткової.

Із загальної кількості перевіреної проектної документації підготовлено висновків з оцінкою позитивно – 383 (17,5%), повернуто на доопрацювання – 1801 (82,4%) та оцінено негативно – 3 (0,1%).

Прийом на державну експертизу відповідної землевпорядної та землеоціночної документації, а також видача висновків державної експертизи землевпорядної документації проводиться через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

Нагадаємо, в Головному управлінні Держгеокадастру в Полтавській області оголосили конкурс на заміщення вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В». Більше – за покликанням на сайті структури.