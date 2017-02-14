Більше 2 млн грн виділили дітям-сиротам на Полтавщині

14.02.2017 Поділитися

В прес-службі Полтавської облдержадміністрації розповіли про цьогорічні виплати соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківської опіки.

Станом на 2017 рік, в органах державної казначейської служби зареєстровано фінансові зобов'язання на сумму 2,2 мільйони гривень. Ці гроші мають бути перераховані на дитячі будинки та будинки-інтернати сімейного типу, протягом цього року. Окрім цього, як стверджують в Полтавській ОДА, передбачено окремі виплати для дітей-сиріт, що отримали інвалідність.

За законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам» визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги дітям-інвалідам у 2017 році буде розраховуватись з урахуванням закону України «Про державний бюджет на 2017 рік».

Нагадаємо, що на сьогоднішній день на Полтавщині перебуває на обліку 159 прийомних сімей та 39 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 520 дітей.

Відділ моніторингу