Більше 200 тис. осіб мають статус учасника бойових дій – Міноборони

16.05.2017 Поділитися

Із початку війни на Сході України статус учасника бойових дій отримало майже 200,5 тис. осіб – повідомила начальниця Управління комунікацій та преси Міноборони України полковник Оксана Гаврилюк під час брифінгу.

Лише за минулий тиждень близько тисячі захисників України отримали статус учасника бойових дій. А нагородили відзнаками Міноборони України 80 військовослужбовців ЗСУ.

— Всього з початку АТО відзнаками Міністерства оборони нагороджено 38 тисяч 890 осіб. Статус учасника бойових дій отримало майже 200,5 тисяч осіб, — Гаврилюк.

Також, за її словами, на цей час українські військовослужбовці отримали 1 млн 382 тис. грн за знищену військову техніку противника та 148 млн 656 тис. грн — за безпосередню участь у бойових діях.

Віктор Карпенко