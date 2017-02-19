Більше 300 спортсменів взяли участь у відкритому чемпіонаті Полтавщини з карате

19.02.2017 Поділитися

Відкритий чемпіонат області з кіокушин карате WKB зібрав учасників з усієї України.

На змагання до Полтави приїхали спортсмени з Кременчука, Миргорода, а також Запоріжжя, Херсона, Жовтих Вод. На трьох татамі (рингах) глядачі могли побачити як дитячі поєдинки, так і бої ветеранів.

Не дивлячись на те, що карате не є олімпійським видом спорту, представники цього бойового мистецтва не поспішають боротися за приєднання усіх видів карате до олімпійських дисциплін.

За словами одного зі спортсменів із Запоріжжя Сергія Табака, це зашкодить розвитку карате.

– У карате перекочують такі негативні «олімпійські» речі як суб’єктивне суддівство, симпатії тощо. Це рух в бік безконтактного карате. Воно з бойового мистецтва перетвориться на звичайний спорт, – Табак.

Нагадаємо, один з видів карате, а саме WKF, вже став одним з олімпійських видів спорту.

Загалом, турнір зібрав більше 300 учасників. Пройшли змагання у спортивному комплексі ГУ Нацполіції Полтавської області.

Віталій Кравченко