Більше 45% європейців і 61% британців в очікуванні світової війни – статистика

09.01.2017 Поділитися

Світ близький до Третьої світової війни, і одну з головних небезпек для глобального світу представляє Росія, показало опитування соціологічної служби YouGov. Опитування провели в семи країнах Європи і США. У всіх країнах Росію вважають «основною або великою» військовою загрозою більше половини опитаних.

В опитуванні YouGov взяли участь 9000 чоловік з США, Англії, Німеччини, Франції, Швеції, Норвегії, Данії та Фінляндії.

Респонденти заявили, що встановлення миру на Землі в найближчі роки малоймовірне. А найбільший міжнародний збройний конфлікт може початися вже скоро. Зокрема, серед американців чергової світової війни очікують 64% опитаних, в Англії – 61%, відзначають «Ведомости». Більше 60% цей показник також у Франції та Німеччині. На півночі Європи очікування війни більш згладжене, але і там ризик цього бачать більше 45% опитаних.

Керівник політичних і соціальних досліджень YouGov Ентоні Уеллс констатує, що найбільше великого конфлікту побоюються у Франції і США, але з різних причин. Американці пояснюють страхи світової війни швидким вступом на посаду обраного президента Дональда Трампа. А французи більше всіх інших учасників опитування побоюються тероризму.

59% опитаних американців називають загрозою Росію. В Англії на військову небезпеку Росії вказують понад 70%. При цьому мало хто у Європі вважає Росію, яка перебувала під впливом санкцій, загрозою в економічному плані, зазначають соціологи.

У Франції найбільш велика частка людей, які очікують нових терактів – 81%. Близько 60% дотримуються тієї ж думки у США та Німеччині. Найбільш оптимістично налаштовані фіни – терактів в цій країні очікує лише 26% опитаних.

Відділ моніторингу