Більше 50 млн грн військового збору вже перерахували полтавці у 2017

01.06.2017 Поділитися

51,8 млн грн військового збору вже перерахували полтавські платники податків у цьому році, про це повідомляє місцева податкова.

Так, станом на 31 травня 2017 року на підтримку української армії від платників м. Полтави надійшло 51,8 млн грн військового збору, у тому числі у травні – 10,6 млн грн.

Військовий збір ввели у серпні 2014 року в Україні. Тобто, починаючи з 3 серпня з доходів фізичних осіб утримується військовий збір за єдиною ставкою – 1,5% від об'єкта оподаткування.

Уряд пропонує парламенту розглянути законопроект, який передбачає прив'язку посадових окладів певних чиновників до прожиткового мінімуму, а не до мінімальної зарплати, як передбачалося раніше.

Відділ моніторингу