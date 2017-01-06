Більше 8 тис полтавських військових отримають 11 тис га землі

06.01.2017 Поділитися

До територіальних органів Держгеокадастру Полтавщини вже подали 8 165 заявок на отримання земельних ділянок та їх благоустрою площею у 11 260 га – повідомляють в обласному управлінні Держгеокадастру.

Здебільшого, захисники України отримують землі для особистого користування. Майже 5 тис. військових бажають отримати земельні ділянки для ведення сільськогосподарської діяльності. Під це підпадає 9,5 тис. га землі.

Загалом було подано 13 442 заявки на отримання земельних ділянок. Військові отримали 7 451 дозвіл на розробку землевпорядної документації для відведення землі загальною площею 11 260 га.