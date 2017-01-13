Більше 900 тис. грн не вистачило на допомогу хорольським військовим та інвалідам

13.01.2017 Поділитися

На черговій сесії Хорольської міської ради прийняли програму «Турбота», за якою витратять 925 тис. грн на допомогу людям з обмеженими можливостями, ветеранам війни та праці, учасників бойових дій на Сході України та їх сім’ям і постраждалим громадянам внаслідок аварії на ЧАЕС.

Кошти на реалізацію проекту будуть виділені з міського бюджету. Програма має на меті забезпечити усі вразливі верстви населення міста матеріальною допомогою. Так, із загальної суми, 400 тис. грн спрямують на придбання житла для дітей-сиріт та тих, які позбавлені батьківського піклування.

230 тис. грн витратять на допомогу містянам у вирішенні соціально-побутових питань. 100 тис. грн підуть на відшкодування вартості проїзду для пільгових категорій на громадському транспорті. 62 тис. грн спрямують на утримання фахівців із соціальних центрів міста.

Лише 30 тис. грн отримають українські військові та їх сім’ї.

Не отримають допомогу у вигляді субсидій люди похилого віку, самотні літні люди та інваліди, що потребують догляду. Не отримають кошти і волонтери, які мали б допомагати людям похилого віку, захисникам України та їх сім’ям. Також не виділили грошей на здійснення заходів з метою повернення уваги до проблем інвалідів, самотніх непрацездатних громадян, людей похилого віку.

Віктор Карпенко