Більше половини українців розмовляють українською в повсякденні – соцопитування

17.06.2017 Поділитися

50,5% населення України використовують українську мову в якості основної мови повсякденного спілкування. На це вказують дані великого соцопитування, спільно проведеного провідними соціологічними центрами країни (КМІС, Рейтинг, СОЦИС, а також Центр імені Разумкова), пише «ZN.UA».

Згідно з результатами дослідження, найбільше українців, які говорять переважно українською мовою, проживає на заході (97,2%) і південному заході (91,6%) країни.

При цьому, російську мову в якості основного мови повсякденного спілкування використовують 24% опитаних. Стільки ж респондентів (24%) відповіли, що говорять і українською, і на російськими мовами.

– Результати опитування свідчать, що слідом за значним збільшенням декларацій про українську національну ідентичність аналогічних змін у мовній практиці не відбулося. Люди, з цієї точки зору, консервативні та не схильні до зміни загальноприйнятої практики. Зате симптоматична ситуація в Києві, де вперше людей, які вдома розмовляють виключно українською мовою, стало більше, ніж тих, хто спілкується виключно російською, – йдеться в статті.

Соціологічне опитування було проведено чотирма найбільшими соціологічними центрами України в березні нинішнього року. У ньому взяли участь 14 000 респондентів, по 500 у кожній області, а в Києві, Харківській та Одеській областях – по 1 000.

Віктор Карпенко