Більше тисячі бійців зустрінуть Новий рік із оформленою землею на Полтавщині

28.12.2016 Поділитися

Упродовж цього року військові отримали 7 323 дозволи на розробку землевпорядної документації для відведення землі загальною площею 11 028 га. Із них 1029 бійців уже завершили процедуру оформлення земельних ділянок у власність. Про це йдеться в звіті Головного управління Держгеокадастру Полтавської області.

Безпосередньо до територіальних органів Держгеокадастру Полтавщини подали заяви 7 878 захисників України. З них 5 573 отримали дозволи на розробку проектів землеустрою на ділянки загальною площею 9 287 гектарів.

За отриманням наділів із земель комунальної власності до органів самоврядування звернулись 5055 військових. Із них 1 750вже отримали дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення ділянок загальною площею 1 741 га. Інші заяви розглядаються.

Із земель державної власності учасники війни на Сході України здебільшого отримають ділянки для ведення особистого селянського господарства. Під ці потреби 4 871 військовому передадуть землі площею 9 200 га (87% від виданих дозволів). Ще 702 ділянки площею 87 га призначені для ведення садівництва.

Повідомлється, що з комунальних земель бійцям відведуть 983 ділянки для ведення особистого селянського господарства (56 % від виданих дозволів), 548 – для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд (31%), 218 – для ведення садівництва (13%).

Загалом, землевпорядники Полтавщини зарезервували для потреб учасників війни, які виявлять бажання отримати ділянки на території регіону, більше 6,7 тис. га земель.

Також 27 грудня 22 військових із Лубен отримали накази про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність. Вони розташовані на території Лубенського та Оржицького районів.