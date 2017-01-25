Більше тисячі людей звільнили полтавські рятувальники зі снігових заметів

25.01.2017 Поділитися

З початку зими працівники ДСНС Полтавщини звільнили зі снігових заметів вже 1066 людей.

Так, за минулу добу рятувальники надали допомогу 5 вантажним та 1 легковому автомобілям, в яких перебувало 6 людей. Загальний показник сягає вже 7 пасажирських автобусів, 669 вантажних та 110 легкових автомобілів.

Також до полтавських пунктів обігріву звернулося ще 20 осіб. А з початку дії цих пунктів, по допомогу звернулося 663 людини. Зазначимо, що пересувні палатки обігріву діють з 15 грудня. Завершити свою роботу вони мають згідно з відповідним розпорядженням обласної влади.

Нагадаємо, по області діє 113 пунктів обігріву. 4 з них - у Полтаві за адресами: вул. Великотирнівська, 1а; вул. М. Бірюзова, 76; пров. Шевченка, 5; та вул. Анатолія Кукоби, 39 (у приміщенні Подільської районної ради). У Кременчуці таких пунктів 6. Розташовані вони у трьох міських лікарнях, на вокзалі та біля ТЦ «Амстор» та «Галактика».

Відділ моніторингу