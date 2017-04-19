Біля Кременчука в натовп протестувальників в'їхав автомобіль: є постраждалі

19.04.2017 Поділитися

У Кременчуцькому районі в людей, які вийшли на мітинг та перекрили рух дорогою в бік Олександрії, в'їхав легковий автомобіль.

Як повідомив у "Фейсбуці" керівник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Полтавській області Юрій Сулаєв, є щонайменше троє постраждалих.

"Загиблих немає. Порушник намагався втекти, але поліція наздогнала. На місці працює слідчо-оперативна група і медики", - зазначив Сулаєв.

Деталі пригоди на дорозі в поліції обіцяють повідомити пізніше, після уточнення інформації. Відомо, що протестувальники перекрили трасу "Кременчук-Олександрія", вимагаючи не допустити захоплення території ландшафтного заказника "Білецківські плавні".