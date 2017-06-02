Битва за надра: кому дістанеться крісло керівника Держгеонадр

02.06.2017 Поділитися

Спроба призначити очільника Державній службі геології та надр вчергове провалилась. Кабмін втретє призначає керівником Олега Кирилюка, але громадські активісти блокують призначення через позови до суду. Сам Кирилюк силою захопив Держгеонадра за кілька днів до офіційного оприлюднення свого призначення. Про замінування Держгеонадр і “особистих громадських діячів” кандидатів на керівництво в репортажі Мар’яни Мотрунич “Битва за надра” для програми “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

Третій рік служба геології та надр України не має постійного керівника. Лише тимчасово виконуючий обов”язки - Микола Бояркін. Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак називає таку ситуацію неприйнятною: «Упродовж року чи навіть більше, від коли працює уряд і я на посаді міністра, я не маю людей, які очолюють цю службу, вона перебуває в автономному польоті, це є неприйнятно».

В листопаді 2016 року НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення т.в.о. голови Держгеонадр Миколи Бояркіна. Предметом розгляду детективів є майно (авто, квартира на 110 кв.м. та 2 паркомісця в ЖК “Кристал Парк” ) придбане родиною Бояркіна, вартість якого більша за офіційний дохід Бояркіна та його дружини за останні 10 років. Його період керування Держгеонадрами як з’ясувала програма “Схеми” відзначився сумнівними аукціонами по видачі ліцензій на користування надрами.

Півроку тому у Держгеонадр почали заповнювати керівні посади постійними працівниками. Першими стали крісла заступників голови служби. Восени 2016 року представники президента, кабміну та громадськості зібрались, щоб провести відкритий конкурс на ці посади.

Перемогли: Олег Кирилюк - заступник голови, Микола Фощій - перший заступник голови. Однак вони так і не зайняли свої посади через оскарження в суді результатів конкурсу. Захисник Олега Кирилюка Володимир Павленко називає ці позови маніпуляцією: «Видно, що позови подаються одні й ті самі, вони подаються в різних містах від різних фізичних осіб. Втім, видно, що всі ті позови писалися однією людиною. Крім того, ці позови є необґрунтованими і незаконними, тому що комісія в адміністративному суді може оскаржуватися рішення державного органу, а комісія не є державним органом, це є дорадчий орган».