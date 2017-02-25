Благодійний бійцівський турнір серед ультрас пройшов у Полтаві

25.02.2017 Поділитися

У Полтаві стартував благодійний бійцівський турнір «Кубок героїв: дорога додому».

Участь у турнірі зі змішаних єдиноборств взяли бійці з різних куточків України. Випробували свої сили на рингу близько 60 спортсменів – футбольні вболівальники полтавської «Ворскли», донецького «Шахтаря», кропивницької «Зірки» та ін.

Поєдинки тривали 2 раунди по 3 хвилини. Як стверджують організатори заходу,усі кошти, зароблені на квитках глядачів турніру, будуть передані на підтримку військових на сході України.

Захід відбувся у виставковій залі Полтавського міського будинку культури і зібрав близько 100 чоловік.

Відділ Моніторингу