«Благодійність» як сумнівна схема Жевагівського фонду

06.03.2017 Поділитися

Останній час у громадськості та громадських організацій з’явилася низка питань до функціонування Благодійного фонду «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату», зареєстрованого в м. Горішні Плавні (кол. Комсомольськ – ред.), пр. Героїв Дніпра, 23-А, з засновниками – нардепом Костянтином Жеваго та чинним керівником ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» Віктором Лотоусом.

Народна Рада міста Полтави вже двічі звернулася з інформаційним запитом до керівника Фонду і депутата Полтавської облради В’ячеслава Мінязева з проханням надати копію статуту Благодійного фонду, його керівний склад і звіти за використанні кошти за період із 2011-2016-рр. Запити надійшли на поштові відділення м. Горішні Плавні. Відділення повідомило Фонд про надходження пошти на їх адресу. Однак представники Фонду двічі проігнорували повідомлення та досі не забрали листи.

Через це члени Народної Ради ще більше сумніваються в прозорій діяльності Благодійного фонду.

Зазначимо, кожна офіційна легальна благодійна організація керується у своїй діяльності, зокрема, Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Стаття 17 «Звітність благодійних організацій» цього ЗУ говорить: Інформація про структуру та розмір доходів і витрат благодійних організацій, а також умови використання їх активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.

Відповідно до статуту Благодійного фонду «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату», Фонд має розміщувати інформацією про свою діяльність, у тому числі, про використанні кошти, у ЗМІ і мережі Інтернет. Щоправда, на сьогодні Фонд не має офіційного сайту, де б він звітувався. Як немає в засобах масової інформації чи Інтернеті жодного звіту Благодійного фонду.

Нагадаємо, у 2015 році Благодійний Фонд «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату» отримав частину з 810 тис. $ на свій рахунок від японського гранту «Кусаноне». Мова йшла про отримані 100 тис. $, повідомляв Департамент інформаійної діяльності та комунікацій із громадськістю Полтавській ОДА.

Сумніви Народної Ради базуються на ст. 16 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», за якою розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 % доходу цієї організації у поточному році. Тобто, зі 100 тис. $ гранту, керівник Фонду-депутат Полтавської облради Мінязев на діяльність Фонду міг залишити до 20 тис. $ від загальної суми гранту. За тодішнім курсом долару – це півмільйона гривень. Непоганий ґешефт для неприбуткової організації.

Імовірно, щоб приховати можливі оборудки (підкуп держслужбовців, фінансування різних заходів під брендом Zhevago ©, підтримка спортивно-масових заходів тощо), керівництво Фонду навмисно затягує звітування за свою діяльність, не оприлюднює фінансові показники та не відповідає на інформаційні запити.

У разі подальшого ігнорування запитів, Народна Рада міста Полтави буде звертатися безпосередньо до засновників Фонду – Костянтина Жеваго, Віктора Лотоуса та керівництва Благодійного фонду.

Постає питання до ДФС, СБУ, прокуратури, Нацполіції (міліції), чому за 6 років діяльності Фонду не оприлюднив жодного звіту, чим порушив Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Олег Підгорний, заступник голови Народної Ради міста Полтави