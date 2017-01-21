Близько 240 га державних земель готуються віддати в оренду на Полтавщині

21.01.2017 Поділитися

За тиждень усі управління Держгеокадастру підготували до продажу прав оренди 89 земельних ділянок. Загальна площа – 1633,9 га.

Зокрема, Полтавська область знаходиться серед лідерів за цим показником. Обласне ГУ Держгеокадастру зареєструвало до продажу 7 ділянок площею 238,7 га.

На перших позиціях знаходяться Львівська та Сумська області, де до переліку додано по 23 ділянки (440,52 га та 341,72 га), у Запорізькій – 11 (196,22 га), у Кіровоградській – 10 (164,87 га).

Усього станом на 20 січня 2017 року перелік включає 5 181 земельну ділянку загальною площею 103 648,25 гектара.

Віктор Карпенко