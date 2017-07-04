Близько $50 млрд коштуватиме реконструкція Донбасу після завершення війни – Міноборони

04.07.2017 Поділитися

Перший замміністра оборони України Іван Руснак повідомив суму, на яку вже завдано збитків через війну на Дон6асі, пише «УНІАН».

За його словами, на окупованих територіях зруйновані об’єкти енергетичної, транспортної, соціальної та інших інфраструктур. Про це він розповів під час 95 семінару Роуза-Рота в Києві.

– За попередніми розрахунками, загальна сума прямих збитків України складає близько $50 млрд, – Руснак.

Якщо вчасно не реконструювати ЖКГ та іншу структуру, що забезпечує нормальне життя тамтешніх мешканців, може виникнути гуманітарна та екологічна катастрофа, додає Руснак.

Нагадаємо, полтавські шахраї «відмили» та привласнили 119 млн грн на відновленні Донбасу. Вони привласнили гроші, які мали б піти на реконструкцію та капремонт водопроводів, берегів річок та доріг у Бахмуті (кол. Артемівськ), що на Донеччині. Укладали фіктивні договори з російськими компаніями та поставляли продовольство на територію країни-агресора.

Відділ моніторингу