Блогерка показала архівну дачу «діабетика» Порошенка

20.03.2017 Поділитися

Блогерка Ліза Богуцька (FB Lisa Bogutskaya) у своєму Facebook оприлюднила архівні фото з дачі Петра Порошенка датовані 2005 роком. На них майбутній президент досить відкрито демонструє свій побут і радо випиває з гостями.

«Щоб було наочніше, так би мовити, ілюстративніше, прошу порохоботів визначити, який компот наливає собі в келих діабетик Порошенко? І чому при цьому Марина не весела? Це не фейк, раптом що. Це – репортаж журналістів, яких петролексеіч приймав на своїй дачі в 2005 році. Або у нього тоді діабету ще не було? Або нам втюхали цей діабет, щоб симптоми пияцтва симулювати під підвищений цукор в крові», написала Богуцька.

Щоправда, пізніше блогерка таки прибрала пост зі своєї сторінки в соцмережі, за її словами, через численні прохання, але залишила фото президента з вином.