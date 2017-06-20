Блокування «ВКонтакте» в дії: 2,5 млн українців зареєструвалось у «Facebook» за місяць

20.06.2017 Поділитися

Кількість українських користувачів у соціальній мережі «Facebook» перевищила позначку в 9 млн. Про це повідомляє «Watcher» з посиланням на дані статистики для рекламодавців.

Із забороною на території України російської соцмережі «ВКонтакте» з 18 травня українська аудиторія виросла на 2,5 млн користувачів, що є майже третиною від загального числа користувачів, зареєстрованих з українськими IP-адресами. А вся аудиторія «Facebook» стала більше аудиторії «ВКонтакте» в Україні.

З квітня 2009 року український сегмент користувачів у «Facebook» виріс у 142 рази (з 63 000 до 9 000 000).

Користувачами вважаються ті, хто принаймні раз на місяць заходив у соцмережу, будучи при цьому зареєстрованим. Статистика не враховує тих, хто не заходив в онлайн протягом останніх 30 днів, і тих, хто переглядає контент, не заходячи в свій персональний акаунт.

Нагадаємо, 15 травня 2017 року Україні введена в дію заборона на ряд російських сайтів і соцмереж. Під забороною також «ВКонтакте», «Однокласники», «Яндекс» і «Mail.ru».

Віктор Карпенко