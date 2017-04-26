«Борщовий набір» стрімко подорожчав

26.04.2017 Поділитися

Усі знають, що найбільше українці люблять свою національну страву - славетний борщ. Але нещодавно, у зв’язку з подорожчанням овочів, ця страва стала для нашого населення майже розкішшю.

Ціни на основні овочі борщового набору суттєво підскочили - подорожчання склало 31,5%.Про це повідомляє Українська аграрна конфедерація.

Найбільше здорожчали капуста - на 57,6% (до 6,65 грн./кг) , морква – на 57,6% (до 6,65 грн./кг) , цибуля – на 36,1% (до 5,28 грн./кг), буряк – на 23,8% (до 5,25 грн./кг), картопля – на 7,8% (до 6,80 грн./кг).

"Ціни на ринку плодовоовочевої продукції штовхає вгору доволі непроста ситуація – до скорочення запасів продукції через сезонність в середині квітня додались і несприятливі погодні умови, помітно ускладнивши логістику та зробивши поставки овочів на ринки нестабільними", - йдеться у тексті повідомлення.

Бідному українському населенню нічого не залишається, як чекати нового гарного врожаю.