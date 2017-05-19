Бракон’єри наловили риби майже на 16 тис. грн

19.05.2017 Поділитися

Полтавський рибоохоронний патруль за 1 день зафіксував 3 випадки незаконного вилову риби з загальними збитками в 15 895 тис. грн.

Патруль спільно з працівниками Національної поліції Полтавської області зафіксували три грубих порушення на Дніпродзержинському водосховищі 17 травня 2017 року. Вага незаконно виловленої риби складає 112,5 кг. Рибгоспу завдано збитків на суму 15 895 грн.

Два порушення було зафіксовано на Дніпродзержинському водосховищі поблизу с. Кривуші Кременчуцького району. Затримано 2 громадян, які ловили рибу забороненими знаряддями лову. У порушника було також вилучено 42 кг риби на 4845 грн. Інший наловив 51 кг на 5797 грн.

У цей же день на Дніпродзержинському водосховищі затримали громадянина, поблизу с. Придніпровське Кобеляцького району. Вага вилученої риби склала 19 кг, що оцінюється в 5253 грн збитку.

Відносно правопорушників складені протоколи за ч.4 ст. 85 КУпАП. Вирішується питання про внесення матеріалів до ЄРДР за протиправні дії, якими було нанесено істотну шкоду державі.

Рибоохоронний патруль просить повідомляти про помічені порушення на гарячу лінію (05366) 3-82-91 або на всеукраїнську безкоштовну гарячу лінію: 0-800-50-52-50.