«Брехня, брехня, ще раз брехня»: учителі обурилися популізму Міністра Гриневич щодо «підвищеної» зарплати

20.03.2017 Поділитися

Педагоги звинуватили Міністра освіти і науки України Лілію Гриневич у відвертій брехні після її заяви про розмір підвищеної заробітної плати освітянам. Дискусія розпалилася на сайті Освіта.ua, де вчителі загальноосвітніх шкіл піддали нещадній критиці популістські заяви свого Міністра про середню заробітну плату молодого вчителя без досвіду і високої категорії у розмірі 4 800 грн, а досвідченого працівника на рівні 6 800 грн.

Нагадаємо, Гриневич під час парламентської години запитань до уряду заявила, що з 1 січня 2017 року середня заробітна плата вчителя загальноосвітньої школи зросла до 4 800 – 6 800 гривень, а до 1 вересня просування по тарифній сітці на два розряди відбудеться для всіх педагогічних працівників.

«Якщо це молодий вчитель, який ще не має стажу і не має високої кваліфікаційної категорії, в 2016 році середня заробітна плата таких учителів становила орієнтовно понад 3600 гривень. Зараз це понад 4 800 гривень. Якщо ми візьмемо вчителя вищої кваліфікаційної категорії, то середня заробітна плата з надбавками для вчителя вищої кваліфікаційної категорії у 2016 році становила трохи менше 5 000 гривень, зараз вона становить понад 6 800 гривень», –сказала Гриневич.

У коментарях до запису Гриневич вчителі дивуються, звідки Міністр освіти взяла такі захмарні цифри та за якою системою відбувалося нарахування. З-поміж десятків коментарів жоден педпрацівник не підтвердив гучні заяви головної освітянки.

«Цікаво, чи у нашого п. міністра щось не так з математичними розрахунками, чи інша система розрахунків? Де вона бере такі зарплати? Навіщо на загал подавати таку неправду? З 1 січня 2017 ставка, наголошую, СТАВКА учителя з вищою освітою без категорії 3152 грн при повному тижневому навантаженні 18 год (до слова - у прибиральниці ставка 3200 грн). Вираховуємо податки близько 600 грн. Отже, учитель з вищою освітою кваліфікаційної категорії "спеціаліст" при повному тижневому навантаженні, не маючи стажу (випускник педінституту) отримає аж 2600 грн. Ось такі цифри потрібно називати п. Гриневич. А тепер просте запитання: хто за такі гроші піде працювати у школу? І хтось нам говорив, що не буде зрівнялівки між оплатою праці учителя і обслуговуючого персоналу. Не пригадуєте, хто???», – написав користувач під ніком «Уженеоптимист».

«Ставка, вища категорія. класне керівництво, 33 роки стажу. престижність. На руки менше 5000. Не сходиться моя арифметика з арифметикою міністра», – зазначила Наталия Мирец Тетченко.

«БРЕХНЯ!!!! "«Якщо це молодий вчитель, який ще не має стажу і не має високої кваліфікаційної категорії, в 2016 році середня заробітна плата таких учителів становила орієнтовно понад 3600 гривень. Зараз це понад 4 800 гривень. " зВІДКИ ТАКІ ЧИСЛА??? Якщо це молодий вчитель, який ще не має стажу і не має високої кваліфікаційної категорії, в 2016 році середня заробітна плата таких учителів становила орієнтовно ВІД 2000 ДО 2500 гривень. Зараз це ОРІЄНТОВНО ВІД 3000 ДО 3500 гривень. ВИ КРАЩЕ ПЕРЕД ТИМ, ЯК ПУБЛІКУЄТЕ ТАКІ СТАТТІ ПРОВЕДІТЬ ОПИТУВАННЯ СЕРЕД ВЧИТЕЛІВ, АБО ПОРАХУЙТЕ ТАК, ЯК В РАЙОНО РАХУЮТЬ», – резюмував освітянин Сергій.

«Брехня, брехня, та ще раз брехня!!! Звідки такі підрахунки, таке враження, що наше міністерство взагалі не має ніякого звязку ні з народом, ні взгалі з усією країною. Я працюю в школі 15 років, у мене вища освіта, 2 категорія, та зараз у мене 30 годин!!!!!!!!!на додаток колега пішла у декретну відпустку, та нам ще й заміну розкидали, це ще плюс 5 годин, я в шоці кожен день від втомленності, та на руки минулого місяця я отримала 5300!!!!про що вона взагалі говорить!!які 4800????так це тому що так вийшло, що у мене таке навантаження, а якби була ставка, то взагалі якби б 3200 набігло, і то було б добре!!!», – обурено відписала учителька з 15-річним стажем Вікторія.