Будівництво льодового палацу в Полтаві коштуватиме $3 млн

24.03.2017 Поділитися

Льодовий палац, який хочуть збудувати в Полтаві, коштуватиме $3 млн – повідомили під час сесії міськради.

Щоправда, будуватиметься він за кошти інвесторів – Федерації хокею України. Як повідомляють у міській раді, Федерація хокею обирає з-поміж двох варіантів, де мають збудувати цей палац – Полтава та Кропивницький.

Після будівництва Палац перейде до власності територіальної громади. Там можна буде проводити музичні концерти, хокейні матчі, турніри. Утримуватиметься будівля за рахунок міського бюджету.

Нагадаємо, вчора під час містобудівної комісії міськради, полтавські депутати підтримали ідею зведення Льодового палацу біля Ворскли. Питання викликало гострі суперечки між депутатами та присутніми представниками громади. Особливо у тій частині, яка стосується меж територій на пров. Миру (мікрорайон Левада).

Інвестори, якими виступають Федерація хокею України та Полтавщини, готові затвердити проект будівництва та обговорити його з місцевою громадою.

Віктор Карпенко