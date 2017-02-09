Сайт «Будуємо прозоро» презентували у Полтаві

09.02.2017 Поділитися

У Полтаві презентували сайт для контролю будівництва «Будуємо прозоро».

В облдержадміністрації представили новий портал, що допоможе контролювати будівництво, яке відбувається за рахунок державного фінансування.

Завдяки ньому, кожен громадянин зможе отримати інформацію про розташування забудівлі, її кошторис, замовника та установи, що виконує роботи.

Представники проекту розповіли про переваги сайту.

– Завдання цього порталу — показати громадянам Полтавщини, як працюють кошти з бюджету для покращення інфраструктури області. Будь-хто може зайти на сайт, зробити пошук за адресою, районом, підрядником, і дізнатися, що сьогодні в роботі в Управління капітального будівництва. Це унікальний в Україні проект, і такі практики мають поширюватися як приклад, — додав виконавчий директор «Інституту аналітики та адвокації» Юрій Нестуля.

Портал співпрацюватиме з системою закупівель «ProZorro».

Олександр Гуцул