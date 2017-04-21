Цаплієнко: не Донецьк і не Луганськ, і навіть не Москва. У Києві виготовляли документи для ватажків бойовиків

21.04.2017 Поділитися



Відомий військовий журналіст Андрій Цаплієнко на своїй сторінці в Facebook повідомив про те, що контрозвідка накрила цілий сервіс документальної підтримки ОРДЛО. За словами журналіста, справа була поставлена на широку ногу. Паспорти, свідоцтва про права власності й навіть диплом вчителя історії. Повний паперовий супровід сепаратистам забезпечували в одній із столичних квартир.



«Руській мір» протягом двох років щедро фінансував майстрів підробного жанру. Грошей на фальшиві документи не шкодували. Фінансування йшло через так зване «Міністерство державної безпеки ДНР», яке повністю контролюється ФСБ Російської Федерації», – написав Цаплієнко. Він наголошує, що вражає пакет замовлень підпільних друкарів. Оперативники знайшли підробні дипломи про вищу освіту для начальника 2-го управління («військова контррозвідка») так званої «МДБ ДНР» Каминіна Валерія Вікторовича (псевдо «Док»), співробітника підрозділу агентурної розвідки того ж самого закладу Галані Олександра Геннадійовича (відомий як «Майор») та начальника служби безпеки бригади «Призрак» так званої «ЛНР» Ковальова Леоніда Валерійовича (позивний «Борець»). Уся трійця представлена на сайті «Миротворець».

На думку журналіста, команда «столичних друкарів», швидше за все, планувала розширювати справу. Оперативники СБУ виявили вражаючу кількість бланків. З їхньою допомогою з будь-якого бойовика вони могли зробити спеціаліста, магістра, кандидата і навіть доктора наук. Мода на фальшивих науковців в ОРДЛО вочевидь тягнеться з часів «проффесора».

За матеріалами http://replyua.net/