Чемпіонат із греко-римської боротьби відбудеться в Кременчуці

24.03.2017 Поділитися

Чемпіонат України з греко-римської боротьби серед юнаків відбудеться в Кременчуці з 29 по 31 березня. У ньому візьмуть участь 320 спортсменів віком 15-16 років із різних регіонів України.Змагання відбудуться на базі СК «Політехнік» КНУ ім. М. Остроградського, повідомила Кременчуцька міськрада.

Урочисте відкриття чемпіонату України з греко-римської боротьби серед юнаків відбудеться в перший день змагань–30 березня о 14.30. Спаринги між бійцями триватимуть 30 і 31 березня, починаючи з 10 .00 години.