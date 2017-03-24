Чепуркo OUT, ЛямIN: У Полтаві новий заступник мера з ЖКГ

24.03.2017 Поділитися

Призначили і відразу підвищили йому зарплату.

Під час сесії Полтавської міськради депутати спочатку звільнили заступника мера з питань ЖКГ Чепурка, а потім прийняли на цю посаду «людину Матковського» Андрія Ляміна.

Колишній заступник Чепурко обіймав цю посаду 1 рік. Запам’ятався ігноруванням потреб полтавців та численними скаргами містян на адресу управління житлово-комунального господарства.

Ймовірно, через бездіяльність його структури цієї зими в Полтаві не чистили сніг.

Що відомо про Андрія Ляміна

Рішенням «Про питання прийняття на службу» йому присвоїли 5 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах 3 категорії посад. Стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування Андрія Ляміна складає 6 років 5 місяців і 8 днів.

Офіційно до роботи він приступить з понеділка, 28 березня. Отримуватиме надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років.

Розмір щомісячної премії в 2017 році складатиме не більше 50% від середньомісячної заробітної плати за місяць в межах затверджених видатків на оплату праці. Розмір премій з нагоди Дня місцевого самоврядування складатиме 1 тис. 300 грн, До Дня захисника України – 14 жовтня – 1 тис. 300 грн, до Нового року – 1 тис. 300 грн.

Віктор Карпенко