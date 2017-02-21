Через 3 роки «Ворскла» гратиме в оновленому чемпіонаті

21.02.2017 Поділитися

Президент УПЛ Володимир Генінсон висловив надію, що в сезоні 2018/19 ліга повернеться до формату з 16 командами.

З сезону 2002/03 в еліті українського футболу незмінно грали 16 команд, але в сезонах 2014/15 і 2015/16 їх кількість зменшилася до 14. У цьому сезоні УПЛ і ФФУ пішли на експеримент, скоротивши кількість учасників до 12.

— Формат з 16-ти команд? Сподіваюся, що ми на третій сезон експерименту повернемося до такої схеми. Зараз закінчується перший сезон, наступний — другий, а третій — повернення до 16-ти команд, — сказав Генінсон на прес-конференції, присвяченій відновленню сезону в українській Прем'єр-лізі.

За словами Генінсона, клуби Першої ліги в даний час перебувають на підйомі, що може дозволити в найближчому майбутньому повернутися до старого формату.

Нагадаємо, поточний сезон є першим в історії чемпіонатів України, в якому грають 12 команд. Після закінчення другого кола турнірна таблиця буде розділена на дві частини. Перша шістка буде вести боротьбу за чемпіонство і потрапляння в єврокубки, а друга — за виживання в еліті.

Віктор Карпенко