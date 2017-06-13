Через «Батьківщину» та «Опоблок» вже 4 рази достроково закривали засідання ВР цього року

13.06.2017 Поділитися

За півроку роботи Верховної Ради вже 4 рази достроково завершували засідання сесії Верховної Ради. У залі не було необхідної кількості депутатів, повідомляє Комітет виборців України.

Загалом такі випадки ставались під час ранкового та вечірнього засідання ВР 19 січня. 8 лютого під час ранкового засідання та майже тиждень тому. Такий випадок тоді став уже четвертим.

Кожного разу в залі знаходилося менше депутатів, ніж потрібно для ухвалення ініціатив. Цифри свідчать, що 19 січня на ранковому та вечірньому засіданнях Ради перебували 211 та 169 депутатів відповідно. 8 лютого – 198 депутатів, 7 червня – 213 депутатів із 226 необхідних.

Найгіршу відвідуваність продемонстрували депутати фракцій та груп: «Воля народу» (12% групи були присутні в залі), «Відродження» (24%), «Опозиційний блок» (25%) та «Батьківщина» (30%). У залі також перебували близько половини депутатів фракцій БПП, «Народного фронту», «Радикальної партії Олега Ляшка» та «Самопомочі».

Також КМУ зазначає, що за 59 пленарних засідань Ради лише 164 із 422 народних обранці відвідали усі сесії ВР.

Відділ моніторингу