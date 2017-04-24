Через черги – до Європи?

24.04.2017 Поділитися

Картинка с натуры. Покровск (бывший Красноармейск), Донецкая область. Территория, подконтрольна Украине.

Паспортный стол (или миграционная служба) или черт знает что это теперь такое. Больше всего напоминает какой-то коммерческий ларек по выдаче (т.е.продаже) канцтоваров (документов). Барышня за столиком у входа предлагает на выбор: id-карту, биометрический паспорт, загранпаспорт.

Говорим: «Спасибо!» и просим обычный паспорт гражданина Украины (привычную синенькую книжицу). Барышня сообщает, что в данный момент бланков обычных украинских паспортов нет и больше не будет и предлагает: а) зайти к начальнику отделения миграционной службы; б) идти, куда хотите, хоть к министру внутренних дел; 3) хоть к Господу Богу.

Это позже моя знакомая из Полтавы позвонила в областную миграционную службу и узнала, что в Украине больше не выдают синие книжечки, а только id-карты. Но неужели барышне трудно было спокойно это нам объяснить? Кстати, начальник отделения миграционной службы, как только услышал скандал в коридоре, куда-то смешно ретировался.

В корридоре толпы уставших, озлобленных, измотанных людей. Хвостики очередей тянутся к разным кабинетам. Очередь встречает нас недружелюбно, но когда выясняется, что мы не пытаемся пролезть без очереди и согласны постоять, добреет и выдает следующую информацию: всем наивным и большеглазым, которые впервые пришли за украинским паспортом, тут положен шиш или на худой конец id-карта с многочасовым стоянием в очередях, сбор ещё кучи документов и унизительная процедура отбора отпечатков пальцев, после которой дети выходят бледные до синевы с трясущимися руками. Может быть, жители центральной и западной части Украины, которые ездят в Евросоюз и США, уже привычны, что их дактилоскопируют, но для школьников Донбасса – это шок. Это и в самом деле так, одна симпатичная 16-летняя блондинка в модной роговой оправе падает в обморок прямо нам на руки. Трудно сказать, кем себя после этого чувствуют дети (ведь отбор отпечатков пальцев ассоцируется з преступникаими), но их точно не распирает гордость от того, что они - граждане Украины.

Пока стоишь в очереди, можно услышать много историй в стиле ностальжи о том, как торжественно и красиво выдавали паспорта по достижении 16-ти лет в СССР (теперь их выдают с 14-ти лет). Обстановка, кстати, располагает: паспортный стол находится в двухэтажной сталинке и почти за пределами города. Почему-то более презентабельного места для него не нашлось.

Мой 16-летний сын впервые будет получать паспорт Украины и хотелось именно синюю книжечку. И это не блажь и не прихоть. Дело в том, что некоторые банки в Донецкой области отказываются оформлять счета по id-картам, и не все вузы принимают их в качестве удостоверения личности. И далеко не все блокпосты благосклонно воспринимают id-карту в качестве паспорта, т. к. не везде есть оборудование для считывания информации с карты и кое-где нет даже соответствующих инструкций по приему id-карты как удостоверения личности. Іd-карта действительна в течении 4-х лет потом её надо менять.Сейчас это удовольствие стоит около 300 грн., а дальше будет больше…

В святи с приближающемся безвизом в Евросоюз волна жесткого цейтнота накрыла отделения миграционной службы не только в Покровске (Красноармейске), соседнем Димитрове (Мирнограде), но и по всей Украине. Люди хотят в Европу…

Татьяна Шибалова

г.Краматорск