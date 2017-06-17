Через загострення на Донбасі без води можуть лишитися 750 тисяч дітей – ЮНІСЕФ

17.06.2017 Поділитися

Через загострення бойових дій на сході України щонайменше 750 тисяч дітей можуть втратити доступ до чистої питної води. Про це йдеться у заяві ЮНІСЕФ.

У фонді зазначили, що нещодавня ескалація збройного конфлікту призвела до руйнувань критично важливих об’єктів водопостачання.

– Доступ до води біля 3 млн людей на сході України залежить від об’єктів водопостачання, які зараз перебувають на лінії вогню. Ми передбачаємо, що ще більше сімей опиняться без доступу до питної води. Це створює серйозні ризики поширення захворювань та інші небезпеки для дітей, – зазначила Регіональний директор ЮНІСЕФ у країнах Європи та Центральної Азії Афшан Хан.

Біля 400 тис. осіб, у тому числі 104 тис. дітей, не мали доступу до води протягом 4 днів на цьому тижні, оскільки обстрілами було зруйновано 2 водоочисні станції на Південнодонбаському водогоні. Термінові ремонтні роботи були завершені ввечері 15 червня.

Раніше у Донецьку були пошкоджені лінії електропередач, які забезпечували енергопостачання до міської водоочисної станції, що може призвести до того, що доступ до питної води втратять більше, ніж 1 млн. людей.

У свою чергу у місії ОБСЄ зазначили, що за 4 останні дні насосна станція у н.п. Василівка (Донецька обл.) зупиняла свою роботу двічі через обстріли.

Відділ моніторингу