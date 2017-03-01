Чергова жертва з Першої ліги: «Кремінь» обіграв «Нафтовик»

01.03.2017 Поділитися

Кременчуцька команда у черговому товариському поєдинку обіграла охтирський «Нафтовик-Укрнафта».

«Кремінь» 1:0 «Нафтовик-Укрнафта»

Голи: Лісовий (15)

«Кремінь»: Онопко, Ентін, Бичков, Горват, Кравчук, Кошадзе, Тимченко (к), Козлов, Степанчук, Лісовий, Богданов.

«Нафтовик-Укрнафта»: Данкович, Бояринцев, Циколія, Логінов, Є. Пасіч, Г. Пасіч, Передистий, Піднебенной, Білик, Лапін, Войцеховський.

У черговому спарингу кременчужани зустрілися з представником Першої ліги. Єдиний точний удар у матчі завдав Лісовий, якій після навісу з кутового від Козлова класно замкнув дальню штангу.

Всі спроби суперника зрівняти рахунок ні до чого не привели, рівно як і «Креміня» забити другий гол у цьому матчі.

Свій наступний спаринг «Кремінь» зіграє 4 березня проти краматорського «Авангарду». Гра відбудеться на стадіоні «Кремінь-Арена». Початок о 15:00.

Віталій Кравченко