Черкаський волонтер презентував полтавцям книгу про привидів президента та 100 днів полону

31.05.2017 Поділитися

Благодійний захід присвятили збору коштів дляобладнання автобані для 72 бригади. До заходу долучилися волонтери, громадські активісти та звичайні полтавці.

«Привиди президента» – документальна повість, а «100 днів полону або Позивний 911» – книга сповідь. 100 днів – саме автор презентованої книги був у полоні. А новий роман «Привиди президента» – продовження попереднього. Книга так само заснована на реальних історіях бійців добровольчих батальйонів.

Також до презентації долучився один із полтавських гуртів «TaRuta», який, за словами, його фронтмена, хотів закликати містян не забувати про захисників України.