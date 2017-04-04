Червоний сніг Лазірок

04.04.2017 Поділитися

На Полтавщині – черговий екологічний скандал. Не встигли жителі селища Білики, що в Кобеляцькому районі, «закрити» потужний свинокомплекс, що майже 6 років працював без очисних споруд, як мешканці великого села Лазірки Оржицького району категорично вимагають закриття дільниці протруєння зерна насіннєвого заводу ТОВ «Кононівський елеватор», що входить до групи компаній «Кернел». Три роки вони скаржилися у різні державні інституції з проханням захисти їх від отруєння невідомими хімічними речовинами. Але позаяк їх вперто «не чули», люди вдалися до акцій громадянської непокори.

Власне, кількарічна історія конфлікту викладена у недавньому зверненні виконкому Лазірківської сільської ради до Президента України П.Порошенка, прем’єр-міністра України В.Гройсмана, голови Верховної Ради України А.Парубія та голови Національної поліції С.Князєва.

«Насамперед зазначаємо, що реконструкція, а фактично нове будівництво нині діючої протруйної дільниці відбулося за дуже суперечливих обставин. Громадські слухання з питання її реконструкції в 2014 році були сфальшовані, а самі роботи виконані в значно більших обсягах, ніж декларувалося, але поліція «похоронила» це кримінальне провадження.

Жителі Лазірок стверджують, що отрутохімікати, якими обробляють зерно, забруднюють повітря й дуже негативно впливають на здоров'я людей. Щовесни, коли протруйна дільниця працює, мешканці села відчувають задуху, алергійні реакції, погіршення самопочуття. Масовий мор бджіл був зафіксований у квітні 2016 року.

Наголошуємо на тому, що отримання дозволу на викиди в атмосферу забруднюючих речовин підрозділу «Кернела» відбулося попри те, що Департамент екології Полтавської ОДА 19 разів (!) відмовляв у цьому. Але корпорація «Кернел» через суд домоглася отримання дозволу, а Інститут гігієни та медичної екології ім.О.Марзєєва зменшив утричі розмір санітарно-захисної зони – 200 до 70 метрів. Фактична ж відстань до людських городів, з яких вони живуть, - 20-30 метрів. Таким чином мешканці Лазірок стали заручниками безпомічності органів державного контролю за санітарним, екологічним та природоохоронним законодавством перед власниками агропромислової компанії «Кернел».

З року в рік вирішення проблеми відкладається, а на елеватор навіть не допускають державних інспекторів на перевірки.

До речі, голова Полтавської ОДА Валерій Головко жодного разу з моменту свого призначення на посаду в грудні 2014 року не був в Оржицькому районі!

На позачерговій сесії Лазірківської сільської ради депутати вирішили визнати роботу державних органів влади в частині сприяння вирішення проблем с.Лазірки – незадовільною і недостатньою.

Просимо Вас зважити на одностайну позицію лазірчан: у нашому селі не може бути підприємства, яке труїть людей і довкілля».

Природа соціального вибуху в Лазірках, як і в Біликах, як і в «полтавському Кувейті» - селі Сенча – одна й та ж. Люди обурені розподілом: бізнесменам – надприбутки, місцевим мешканцям – болячки й отруєне довкілля.

Кілька місяців перед посівною – «гаряча» пора для дільниці протруювання зерна. Жителі Лазірок з кінця цієї зими знову почали потерпати від отрутохімікатів, які означувалися задушливим хімічним запахом у повітрі і червоно-морковною потерухою на снігу товщиною до 1,5 см. Причому, які сполуки використовує «Кернел» для обробки зерна, не відомо – «комерційна таємниця», як сказав мені керівник насіннєвого заводу Олександр Черногорський.

Дільниця з протруювання працює вже четвертий рік, але навіть Державна екологічна інспекція в Полтавській області, яка здійснює контроль за дотриманням природоохоронного законодавства, на мій запит відповіла, що у неї відсутня інформація про обсяги протруюваного зерна та якими речовинами воно протруюється.

До речі, власнику компаній групи «Кернел», екс-нардепу Андрію Веревському не смердить і не шкодить здоров’ю, бо він живе в Швейцарії.

Тому селяни, зрозумівши, що чиновникам, котрі живуть на їхні податки, на них глибоко начхати, вирішили діяти радикально.

6 березня ц.р. громадські активісти пікетували президію сесії Полтавської обласної ради, на якій виступили лазірківський сільський голова Олександр Ковальов та депутат обласної ради, лікар з Оржицького району Анатолій Яненко. Він, зокрема, розповів про динаміку зростання в Лазірках онко-, серцево-судинних захворювань та хвороб шлунково-кишкового тракту, а також про вкрай шкідливу дію пестицидів та гербіцидів. Приміром, такий «зовсім нешкідливий» гербіцид, як «Естет», що використовується при вирощуванні кукурудзи (а потім її їсть худоба у вигляді фуражу, люди вживають кукурудзяну кашу, консервовану кукурудзу, діти їдять кукурудзяні палички тощо), може в 3-4-му поколінні людей та тварин викликати безпліддя. Пестициди – ті ж самі фосфор-органічні отруйні речовини, що й бойові (типу фосген, іприт, зарин, хлорпікрин та ін.), стверджує російський науковець, професор Олексій Яблоков, тільки хіба що менш концентровані.

10 березня, як було обіцяно заступником губернатора Романом Товстим, в Лазірки мали прибути представники контролюючих органів, державної архітектурно-будівельної інспекції, облдержадміністрації. Однак, як повідомив сільський голова О.Ковальов, переважна частина чиновників зустріч проігнорувала. Навіть НП всеукраїнського масштабу не спонукала голову Полтавської ОДА Валерія Головка приїхати в Лазірки. У нього, мабуть, є важливіші справи, зокрема, й поїздка до Бельгії. Але приїхав спостерігач місії ОБСЄ в Україні Венсан Годбійон.

Тоді ж, 10 березня, доведені до відчаю селяни на годину перекрили автотрасу Київ–Харків, аби вкотре привернути до увагу до екоциду. Валерій Головко у своєму Фейсбуці на протест відреагував досить своєрідно: назвав акцію людей за право жити в безпечному довкіллі й дихати чистим повітрям «цирком» та «махновщиною».

Відповідно до ст.16 Конституції України «забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави». Однак остаточно зрозумівши, що після такого «резюме» губернатора як гаранта дотримання конституційних прав громадян у Полтавській області сподіватися на допомогу з Полтави марно, громадські активісти з плакатами пішли триденною пішою ходою на Київ. Мітингували перед Кабміном, парламентом, Інститутом громадського здоров’я ім.О.Марзєєва, столичним офісом «Кернела».

У Верховній Раді України 17 березня якраз був День уряду. Почувши від народних депутатів від Радикальної партії Олега Ляшка про критичну ситуацію в Лазірках, прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив першому віце-прем'єру Степану Кубіву очолити робочу групу з вивчення питання.

А поки чиновники з Оржиці, Полтави та Києва думали, що ж робити, жителі Лазірок влаштували свій Майдан, з 10 березня цілодобово заблокувавши дорогу-під’їзд до насіннєвого заводу. Сказали, що ні завезти, ні вивезти насіннєвий матеріал «Кернел» не зможе, доки не демонтує й не вивезе обладнання дільниці з протруювання зерна.

Зрозумівши, що пахне «смаженим», директор агробізнесу «Кернела» Євген Осипов 23 березня написав листа голові Полтавської ОДА В.Головку «Щодо припинення діяльності підприємства «Насіннєвий завод ТОВ «Кононівський елеватор».

Третина тексту – перелік «регалій» компанії «Кернел» на кшталт «найбільший у світі виробник і експортер соняшникової олії», «ключовий оператор послуг з перевалки та експорту зерна, олії та шроту», «лідер у світових рейтингах», «краща іноземна компанія серед країн Центральної та Східної Європи», «ТОП-10 найбільш технологічних холдингів світу» й т.д.

Та тільки жителям Лазірок однаково, хто їх труїть: найкраща чи найгірша в Європі компанія. Тим більше, що Є.Осипов опосередковано обізвав їх затятими брехунами, адже далі пише чорним по білому: «Результати планових перевірок відповідних державних органів і служб, висновки комісій і незалежних експертів дозволяють нам з усією відповідальністю заявляти: виробництво не становить загрози ні здоров’ю місцевих мешканців, ні екологічній безпеці всього регіону».

Є.Осипов скаржиться полтавському губернатору, що «під загрозою знаходиться масштабна посівна компанія, що в свою чергу матиме катастрофічні наслідки для економіки України через суттєве скорочення експорту сільгосппродукції і неможливість гарантувати продовольчу безпеку (ні більше й ні менше – Авт.) всієї країни»

Насамкінець Є.Осипов повідомив, що «менеджмент компанії «Кернел» ухвалив рішення про закриття дільниці з протруєння на насіннєвому заводі та забезпечить перенесення дільниці в інший регіон, який виключатиме контакт з місцевими мешканцями».

Здавалося б, лазірчани досягли своєї мети: величезна агрокомпанія добровільно закриває шкідливе виробництво (яке не вважає шкідливим – Авт.) Однак люди не поспішають знімати облогу із заводу. Кажуть: ми вже колись повірили цим брехунам-бізнесменам й знаємо, що їхні обіцянки не варті щербатого шеляга, а особливо обіцянки пана Осипова, не дарма ж він боїться приїздити в Лазірки...

Й справді, 8 квітня 2015 року пан Осипов уже врочисто підписував у Лазірках Меморандум про закриття дільниці з протруєння зерна. Навіть публічно опломбували обладнання. Але через деякий час «кернелівці» тихенько зняли пломби й знову почали труїти зерно. А заодно й людей…

Колишній перший заступник голови Оржицької РДА Володимир Іванов (звільнився 22 березня ц.р. у зв’язку з призначенням нового голови РДА), котрому лазірчани довірили представляти місцеву громаду, каже, що радий бачити, як у Лазірках з високосвідомих і активних жителів народилося громадяське суспільство. З іншого боку йому дуже прикро за владу. Тому на засіданні робочої групи Кабміну 10 квітня він вимагатиме не лише закриття шкідливого виробництва, а й відставки голови Полтавської ОДА Валерія Головка.

Адже жодного разу не побувавши в Лазірках і не поспілкувавшися з людьми, В.Головко 30 березня публічно дав доручення заступнику начальника обласної поліції кримінально переслідувати громадських активістів з Лазірок й зняти блокування насіннєвого заводу компанії «Кернел» (розігнати чи як?) Саме так розправляються з опонентами авторитарних режимів у Росії й Білорусі.

Певно, Валерій Головко давно забув, що сів у губернаторське крісло завдяки Євромайдану, бо поводить себе як недалекоглядний тиран і ставитися до простих людей, як до бидла… Як забув (чи й не знав) він про те, що ст.3 Конституції України каже: «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави ».

У нашій Конституції не написано, що метою існування держави є забезпечення надприбутків бізнес-структур ціною здоров’я й життя громадян, але аналізучи його позицію в резонанских екологічних конфліктах на Полтавщині, на жаль, складається стійке враження, що він сповідує саме такий принцип.

Жителі Лазірок 3 квітня зняли блокаду нісіннєвого заводу, бо «Кернел» демонтував і повністю вивіз обладнання дільниці протруювання. Є підстави вважати, що це сталося, зокрема, й завдяки інформації такої авторитетної організації як ОБСЄ про екологічний скандал в Україні, адже подібні ексцеси можуть негативно позначитися на іміджі «Кернела» в Європі.

Доводиться констатувати, що і в Біликах, у Лазірках люди самі «розібралися» з бізнесом, від якого потерпали. Влада ж, яка існує на їхні податки, ніби постояла збоку...

Людмила Стельмах (Кучеренко),

Президент правозахисної організації «Полтавський медіаклуб»