Четверта колона відстоювала свій прихід у П’ятої під Полтавською ОДА

18.05.2017 Поділитися

У мережі з'явилися фото мітингу прихожан та попів Української православної церкви Московського патріархату, який пройшов під стінами Полтавської ОДА на знак протесту проти ухвалення законопроектів №4128 і №4511 про релігійні організації.

Знімки виклали у Facebook громадські активісти, журналісти і учасники мітингу.

На фото – Андрій Пісоцький під хрестом УПЦ

Повідомляється, що близько 200 парафіян і попів православної церкви Московського патріархату з усієї області та понад 50 прихильників Київського патріархату вийшли на площу перед облдержадміністрацією. Перші – щоб висловити протест проти законопроектів, які на думку керівництва УПЦ МП, є «абсолютно репресивними», помолитися і поспівати гімн. Другі після 27 років співіснування з церквою Московського патріархату прийшли до висновку, що це – «духовний окупант, агресор і 5 колона».

Для врегулювання порядку між попами й вірянами з основної роботи зняли 40 правоохоронців. Вони створили ланцюг між двома таборами для унеможливлення суточок.

Представники УПЦ КП вистроїлися біля ОДА й розгорнули плакати з закликами до МП забиратися з України (чит. – не псувати прихід і не створювати конкуренції на ринку релігійних послуг – ред.).

Відповідно до п.6 ч.1 Статуту УПЦ, «установи Української Православної Церкви: Київська Митрополія Української Православної Церкви, синодальні установи, управління єпархій, парафії, монастирі, духовні навчальні заклади, місії, братства і сестринства — мають цивільну правоздатність і є юридичними особами з моменту реєстрації їхніх статутів в органах державної влади».

Як нам повідомили, у Полтавській ОДА за вказівкою Валерія Головка й Олександра Біленького також вивісили плакат проти Кирила й Путіна.

До відома, УПЦ як юридична особа – це організація, що має ряд ознак. Зокрема, має юридичну адресу, повинна вести бухгалтерський облік (цікаво дізнатися, куди ідуть кошти «на храм», пожертви, на свічки тощо), підпадає під нагляд (пожежний, ветеринарний тощо), має діяти у правовому полі тощо.

Станом на 2016 рік УПЦ МП володіла найбільшою кількістю культових споруд – магазинів безмитної торгівлі (типу dutyfree) в Україні, використовуючи 11 296 споруд і місць для молитви з усіх 28 841 існуючих в країні (найбільше споруд в Хмельницькій та областях, найменше – у Львівській Івано-Франківській областях та Києві).

На сьогоднішній день маємо:

1. Спробу перерозподілу фінансових потоків і майна від ТОВ РПЦ до ТОВ УПЦ;

2. Отримати контроль над гігантською пропагандистською машиною в особі УПЦ.

Довідково, за різними оцінками експертів, капіталізація РПЦУПЦ КП і МП оцінюється в сотні мільярдів доларів.