Член «Батьківщини» провокує кривавий конфлікт у Полтаві?

25.04.2017 Поділитися

Рівно рік тому «Останній бастіон» детально висвітлював конфліктну ситуацію, що виникла між мешканцями будинку по вул.Ляхова, 12 а у Полтаві та забудовником із сусідньої земельної ділянки, який намагався загарбати їхню прибудинкову територію.

Тоді навіть пролилася кров, бо забудовник вирішив незаконно знести огорожу, що відділяє будинок по Ляхова, 12 а від горезвісної забудови.

Проти мешканців, що захищали свої законні інтереси, стали тітушки. А правохоронці під гаслом: «Не допустити порушення громадського порядку» відверто боронили інтереси забудовника й вочевидь намагалися не дати людям завадити знесенню паркану.

Чи через гучний розголос події, чи через значну кількість полтавців, що вийшли боронити справедливість, огорожа частково встояла, а згодом була відновлена.

І ось сьогодні забудовник знову взявся за старе: робить нову спробу знести паркан. Тобто, готується нове протистояння, і не факт, що воно знову не буде кровопролитним.

Певно, жага надприбутків штовхає таких горе-будівничих ліпити багатоповерхівки на малесеньких діляночках у центральній частині Полтави, створюючи незручності і жителям існуючих сусідніх будинків, і потенційним мешканцям новобудови.

Ім’я забудовника відоме. Ігор Сірик – депутат Полтавської обласної ради від ВО «Батьківщина», директор фірми «Архімета». Той самий, котрий на початку каденції показував «фак» виступаючому з трибуни сесії облради.

Хороша партія «Батьківщина». От тільки погано, що в її лавах стільки негідників…

Фото з архіву «Останнього бастіону»