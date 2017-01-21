Цифрові історії хвороб запровадили у 9 відділеннях Полтавської обласної клінічної лікарні – головлікар

21.01.2017 Поділитися

«Під час огляду лікар вписуватиме встановлений пацієнтові діагноз, призначені ліки та маніпуляції в його електронну історію хвороби, яка зберігатиметься в базі лікарні», – Григорій Оксак

У 9 із 15 відділень Полтавської обласної клінічної лікарні імені М. Скліфосовського вже запроваджено електронний документообіг історії хвороб. Інформація про діагноз, лікування, обстеження, рекомендації вводиться в комп’ютерну базу лікарні під час першого потрапляння пацієнта. Лікарю буде достатньо вписати в комп’ютері ПІБ хворого під час його наступного візиту до лікарні, щоб отримати повну історію хвороби. Про це в інтерв’ю розповів Григорій Оксак, головлікар медзакладу.

«Заводити електронні історії – це сучасно і це треба робити. Паперові носії тільки відволікають лікаря, створюючи йому додаткове навантаження. Також комп’ютерні бази даних потрібні для статистики, аналізу лікувальної діяльності. Мені як керівнику стало це робити на декілька порядків легше. Можу підняти історію хвороби будь-якого нашого пацієнта. Подивитися, як його лікували, коли прооперували, які маніпуляції були призначені», – сказав Григоій Оксак.

За його словами, Е-документообіг у лікарні введено на 60-70%. У планах – підключити до нього всі 15 відділень. Кошти на це вже виділено. Разом із тим головлікар хоче запровадити електронний запис пацієнтів. Він буде корисним передусім жителям віддалених районів.