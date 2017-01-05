Цикл виставок до дня народження Льюїса Керрола презентували у Полтаві

05.01.2017 Поділитися

У Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського презентували цикл книжково-ілюстративних виставок «Лінгвокраїнознавство», що присвячені англійському письменнику та філософу Льюїсу Керролу.

До циклу увійшли книжкові композиції під назвами: «Країна Біг Бену - Туманний Альбіон», «Британський варіант англійської мови», «Золота ліверпульська четвірка» та «Математик-казкар». Вони ознайомлюють не лише з біографією письменника, а й відображають спосіб мислення жителів Туманного Альбіону.

Як запевняють організатори виставок, для Полтави трапилась гарна можливість по-своєму відзначити 185-річчя з дня народження містера Керрола.

– Подібні заходи допомагають нам налагоджувати взаєморозуміння між людьми, яких розділяють моря. Видатний письменник, філософ та математик Льюїс Керрол залишив величезний спадок у світовій культурі та літературі, саме тому полтавцям сьогодні випала унікальна можливість згадати цю людину, – розповідає представниця бібліотеки Наталя Петрик.

Довідково: Льюїс Керрол — англійський письменник, математик, логік та фотограф. Автор творів: «Пригоди Аліси у Дивокраї», «Аліса в задзеркаллі» а також поеми «Полювання на Снарка».

Олександр Гуцул