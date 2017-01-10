Ціни в полтавських музеях зросли. Дітям – 50% знижки на канікулах

10.01.2017 Поділитися

У Полтаві подорожчали вхідні квитки для відвідувачів музеїв та історичних реконструкцій. Разом із тим оголошено акцію «Школяр в музеї». Вона проходитьз 3 по 20 січня. На період дії акції музеї працюватимуть без вихідних днів та надаватимуть знижку школярам у розмірі 50% від вартості вхідного квитка.

Це стосується: Галереї мистецтв, Літературно-меморіального музею Івана Котляревського, Володимира Короленка та Панаса Мирного

З 1 січня, в ряді музеїв Полтави зросли ціни на вхідні та екскурсійні квитки. Полтавський художній музей ім. Ярошенка та музей Полтавської битви підвищили середню ціну квитка на 5-10 грн за вхід та 30 – 50 грн за екскурсію.

Так, огляд виставок першого поверху у музеї Ярошенка для дорослих становитиме 20 грн, для учнів та студентів – 10 грн. Екскурсійне обслуговування, починаючи від 1 академічної години тепер коштує 80 грн. Діти до 6 років мають безкоштовний вхід.

Аналогічну ціну за вхідні квитки встановлено і в музеї Полтавської битви. Проте екскурсійні квитки в ньому коштуватимуть 60 грн. за оглядове ознайомлення та 100 грн. за ознайомлення групи до 25 чоловік.

Нагадаємо, що «ОБ» писав про нові ціни в Полтавському краєзнавчому музеї ім. Кричевського.

Олександр Гуцул