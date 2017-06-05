«Даєш по-новому»: Порошенко відкрив українські ВНЗ для вихованців із ДНР-ЛНР

05.06.2017 Поділитися

Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення зміни до статті 7 закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (щодо забезпечення права на отримання освіти).

«Метою проекту закону є вдосконалення механізму отримання освіти для осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, а також заохочення осіб, які здобувають освіту на тимчасово окупованій території, до продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України», – ідеться в пояснювальній записці.

Внесені зміни до Закону дозволять випускникам середніх навчальних закладів із непідконтрольної Україні території вступати в українські вищі навчальні заклади без процедури складання ЗНО. У той час незалежне оцінювання є обов’язковою умовою вступу до вишу абсолютно для всіх українських випускників середніх навчальних закладів.

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Відомий український блогер Володимир Бойко іронічно порадив президентові Порошенку в Законі про державний бюджет на 2018 рік вирішити питання фінансування навчальних закладів ДНР і ЛНР за рахунок українських платників податків.

«Порошенко підписав закон про визнання документів про середню освіту, які видають молоді, але горді республіки ДНР і ЛНР. Більш того, на відміну від випускників українських шкіл, вихованці терористичних угруповань тепер можуть вступати в українські виші без складання ЗНО. Але слід зазначити непослідовність як авторів закону, так і Арбітра Нації: досі не вирішено питання фінансування навчальних закладів ДНР і ЛНР за рахунок українських платників податків.

І справді бо: лише в2016 році «Укрзалізниця» профінансувала бойовиків на 680 млн. грн., забезпечивши підтримання на належному рівні залізничної інфраструктури ДНР і ЛНР, гостро необхідної для завезення зброї з Росії. «Укренерго» надало бойовикам матеріальну допомогу в сумі 155 млн. грн. І тільки так звані «заклади середньої освіти» ДНР/ЛНР досі обійдені увагою українських платників податків попри те, що навчальні програми, які пропагують перевагу донбаського народу над нікчемними українцями з їх смішною мовою, цілком влаштовують і більшість Верховної Ради України, і пана президента.

Сподіваюсь, у законі про державний бюджет України на 2018 рік це упущення буде виправлено», прокоментував Бойко у своєму Facebook.

Анна Черниш